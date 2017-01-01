FТ заявила о провале санкций США против России

Несмотря на западные санкции, Москва успешно продает оружие и укрепляет альянсы, пишут в Financial Times.

Санкции западных стран в отношении России были призваны изолировать страну, однако РФ продолжает успешно продавать оружие и укреплять альянсы. Об этом в понедельник, 12 ноября, пишут Аргументы и факты со ссылкой на статью Financial Times.

Отмечается, что первые санкции Запада были введены против Москвы в марте 2014 года. Они должны были отрезать Россию от мира и изолировать жизненно важные отрасли. Однако, как отмечает издание, эти попытки не увенчались успехом и оказались провальными. Как подтверждение этого факта издание назвало крупные заказы на поставку ЗРС С-400 Триумф Китаю и Индии.

Также издание обращает внимание на углубление РФ отношений со странами на Ближнем Востоке - "от Турции до Израиля, от Саудовской Аравии до Ирана".

В противоречие с риторикой Брюсселя также входят и постоянный поток лидеров европейских стран, посещающих Кремль, и прямые иностранные инвестиции из Европы, и спрос на российские нефть и газ, как пишет издание. Как пример приводится британская нефтегазовая компания ВР, которая владеет 19,75% уставного капитала Роснефти.

"Невозможно изолировать такую большую и важную страну, как Россия", - цитирует издание исполнительного директора крупной международной энергетической компании.

Напомним, 8 ноября США расширили санкции против России.

Также Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России.

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