Агент "Вова": РФ обвинила в шпионаже украинского таксиста

Как заявляют россияне, Юрий Пермяков якобы пытался собирать данные о передвижении военной техники в Краснодарском крае.

В Краснодарском крае Российской Федерации был задержан гражданин Украины, который якобы собирал сведения о передвижении военной техники на юге России. Украинца выдворили и запретили въезжать на территорию РФ.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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“Агент работал под псевдонимом “Вова“. Его завербовал сотрудник регионального управления СБУ на подконтрольной Киеву части Луганской области. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории юга России“, - говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что сейчас Пермякова выдворили за пределы РФ и запретили въезд на территорию России. В украинской спецслужбе информацию о задержании Пермякова не комментировали.

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“Работая в такси и постоянно посещая нашу страну (Россию), Пермяков Ю.С. имел все возможности добывать такую информацию, однако выполнить задание не успел. После задержания Пермяков Ю.С. дал подробные пояснения о сотрудничестве с СБУ и поставленных ему задачах. В связи с потенциальной угрозой въезд иностранцу был закрыт на длительный срок“, - утверждают россияне.

Напомним, в августе глава СБУ Василий Грицак заявил, что в рядах спецслужбы был обнаружен вражеский агент. Он также заявил, что агента уже арестовали.