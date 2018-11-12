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Помощник Путина поздравил Пасечника и Пушилина с "победой" – СМИ

Комментариев: 1
Кремль отправил официальные поздравления "новоизбранным" главам "республик", самопровозглашенных на территории Донбасса.
Сурков поздравил "победителей выборов"
Сурков поздравил "победителей выборов"
RT

Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравления Денису Пушилину и Леониду Пасечнику в связи с их "победой на выборах" в самопровозглашенных на части территории Донбасса "республиках". Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на близкого к Кремлю эксперта, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

По его словам, "Сурков уже направил поздравления с "победой на выборах" глав "народных республик Донбасса" Денису Пушилину и Леониду Пасечнику".

"Сурков также выразил уверенность, что "избранные" лидеры сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения и для выполнения международных обязательств", - цитирует ТАСС Чеснакова.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" провели "выборы", о которых было объявлено через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой". Об этом, в частности, заявлял полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Киев, ЕС, США, ОБСЕ назвали готовящиеся "выборы" незаконными и противоречащими Минским соглашениям, призвав отказаться от них.

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Теги: Сурков, ДНР, ЛНР, Денис Пушилин, выборы в ДНР и ЛНР, ДНР новости, ЛНР новости, Леонид Пасечник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
para-trooper    12.11.2018, 15:47
Оценка:  +2
para-trooper
Так этот поц их и назначал.
К чему этот цирк вообще россияне на выходных устраивали?
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