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В Минске в ТРЦ обрушился потолок, есть пострадавшие

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В минском ТРЦ Арена-Сити обрушилось потолочное перекрытие на площади 150 кв. метров.
В Минске в ТРЦ обрушился потолок, есть пострадавшие
© tut.by
Фото 1/6
  • Известно о минимум одном пострадавшем
  • Известно о минимум одном пострадавшем
  • Известно о минимум одном пострадавшем
  • Известно о минимум одном пострадавшем
  • Известно о минимум одном пострадавшем
  • Известно о минимум одном пострадавшем
В Минске в ТРЦ обрушился потолок, есть пострадавшие
Известно о минимум одном пострадавшем
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В Минске в торговом центре Арена-Сити произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 квадратных метров. Происшествие произошло в 14:50, есть пострадавшие, сообщает издание TUT.BY.

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“В ТЦ Арена-Сити произошел обвал потолочного перекрытия на площади 150 квадратных метров. Помощь сотрудников МЧС не требуется. Информация о пострадавших уточняется“, - отметила официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

На месте уже работают сотрудники МЧС и милиция, а у ТЦ стоят пять карет скорой помощи. 

По данным издания, в результате обрушения пострадала одна девушка. “На данный момент есть информация об одном пострадавшем. 24-летняя девушка, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота“, - рассказали в МЧС.

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По информации очевидцев, потолок рухнул на цветочный павильон, в котором в тот момент находились девушки-продавщицы. Сразу после обрушения их из-под обломков быстро вытащили мужчины.

“Охрана сработала очень быстро. Сразу всех посетителей эвакуировали из торгового центра“, - рассказали свидетели происшествия.

Напомним, в мае в России, в подмосковном Ступине, в средней школе №2 прямо на учеников обрушился потолок. Капитальный ремонт в школе был завершен в феврале 2017 года, на его проведение было затрачено более 30 млн рублей.

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Теги: Беларусь, Минск, ТРЦ Арена-Сити, потолок, обрушение, пострадавшие
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