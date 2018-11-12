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Сербская церковь не признает решения Константинополя по Украине

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Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви КП и УАПЦ.
Кафедральный Собор Св. Саввы в Белграде
Кафедральный Собор Св. Саввы в Белграде
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Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Соответствующее решение принял архиерейский собор церкви, сообщает в понедельник, 12 ноября, пресс-служба СПЦ.

Отмечено, что архиерейский собор Сербской православной церкви призвал к проведению Всеправославного собора для вынесения решения по автокефалии украинской церкви.

"Собор с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение о реабилитации и признании двух лидеров раскольнических групп Украины - Филарета (Денисенко) (патриарха УПЦ КП) и Макария (Малетича) (предстоятеля УАПЦ), наряду с их епископатом и духовенством. Один из них был когда-то канонически лишен своего чина, после чего исключен из церковной общины и предан анафеме, а второй - лишен апостольской преемственности как духовная секта", - говорится в сообщении.

В связи с этим архиерейский собор СПЦ решил признать решение Вселенского патриархата не обязательным для исполнения. Также отмечается, что каноническое общение с киевскими церквями СПЦ устанавливать не будет.

"Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем другим малым автокефальным православным церквам как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство", - говорится в решении архиерейского собора Сербской церкви.

Ранее Финляндская церковь поддержала томос для Украины.

Напомним, 3 ноября во время визита в Стамбул Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам Варфоломея, оно может ускорить этот процесс.

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Теги: церковь, Сербия, УПЦ КП, Православие, православная церковь, Константинополь, вселенский патриарх, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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flacon9havi    12.11.2018, 18:44
Оценка:  +4
flacon9havi
сербська православна сєкта московського патріархату.
flacon9havi    12.11.2018, 18:43
Оценка:  +5
flacon9havi
Константинополь розворушив кубло шершнів і вони повилітали на світло боже. Тепер весь православний світ розпізнав сербську православну церкву московського патріархату.
Курилы-Япония    12.11.2018, 18:39
Оценка:  +4
Курилы-Япония
Проспали весь собор. А теперь "баба яга против"!
I_gor2    12.11.2018, 18:32
Оценка:  +7
I_gor2
Шлюшки подперднули.
Gerda-50    12.11.2018, 18:32
Оценка:  +5
Gerda-50
А сербы миру не указ !
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