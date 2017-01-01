При ДТП в Чехии погибли четверо украинцев - СМИ
Четверо жителей Закарпатской области погибли в результате аварии в Чехии в районе города Тришинець,.
В Чехии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо украинцев. Авария произошла в районе города Тришинець, сообщает издание Новости Закарпатья.
"Четверо закарпатцев погибли в ДТП в Чехии …жители Виноградовского и Хустского районов, еще одна женщина в больнице", – сообщают журналисты.
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Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Чернобыльской зоне пострадали четверо иностранцев.
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