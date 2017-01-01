Более 50 стран договорились бороться с киберпреступностью

Более 50 стран и 150 компаний подписали документ по борьбе с преступностью в киберпространстве, включая вмешательство в выборы и риторику ненависти.

Представители более 50 государств и свыше 150 технологических компаний договорились бороться с преступностью в киберпространстве, включая вмешательство в выборы и риторику ненависти. Участники конференции в штаб-квартире ЮНЕСКО в понедельник, 12 ноября, подписали документ, озаглавленный "Призыв Парижа к доверию и безопасности в киберпространстве".

В числе поддержавших инициативу - страны Евросоюза, Япония и Канада, а также компании Facebook, Google и Microsoft. При этом Китай, Россия и США не подписали документ.

За принятие инициативы выступал, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон. "Сегодня интернет гораздо лучше используется экстремистами, авторитарными режимами или пропагандой терроризма. Это реальность, с которой мы должны бороться", - написал глава государства в Twitter.

По мнению Макрона, более глубокого регулирования интернета со стороны государства невозможно избежать. Он предложил разработать новый правовой статус для крупных онлайн-платформ, который расширит их обязательства по борьбе с опасным содержимым.

"Нормы требуются, чтобы избежать войны в киберпространстве, которая стала бы катастрофической", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Страны должны сотрудничать не только друг с другом, но и с партнерами в частном секторе, исследователями и гражданским обществом, "чтобы уважать права людей и защищать их в интернете", добавил министр.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Сингапура К. Шанмугам во время официальной встречи в Сингапуре обсудили гибридные угрозы в современном мире и договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции.

Источник: Русская служба DW

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