Число жертв при бунте в таджикской колонии выросло до 47

Тела 47 заключенных из колонии Худжанда на севере Таджикистана после установления личности выданы родственникам.

Ранее сообщалось о 25 погибших заключенных и двух силовиках dw.de

Число погибших заключенных в результате бунта в колонии Худжанда на севере Таджикистана возросло до 47 человек. Об этом новостной сайт сообщил со ссылкой на информированные источники.

По сведениям из этих источников, были установлены личности 47 жертв, их тела выданы родственникам после проведения экспертиз, еще 121 пострадавший заключенный находится в больницах.

Ранее сообщалось о 25 погибших заключенных, а также о двух погибших и шести раненых сотрудниках колонии.

Позже террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в городе Худжанд на севере Таджикистана.

Отметим, в худжандской колонии содержатся заключенные, отбывающие длительные сроки за тяжкие преступления, в частности, убийства и терроризм.

Источник: Русская служба DW

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