В Северной Корее нашли секретные ракетные базы

Американские эксперты насчитали в Северной Корее не менее 13 секретных ракетных баз в рабочем состоянии.



Северная Корея располагает по меньшей мере 13 секретными базами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов Центра стратегических и международных исследовании (CSIS) в Вашингтоне.



По их словам, на секретных базах могут находиться ракеты, способные нести ядерные заряды. Всего число баз может достигать 20.

"Не похоже, что эти базы находятся в законсервированном состоянии", – рассказал один из экспертов CSIS Виктора Ча.

Напомним, встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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