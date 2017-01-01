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В Северной Корее нашли секретные ракетные базы

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Американские эксперты насчитали в Северной Корее не менее 13 секретных ракетных баз в рабочем состоянии.
КНДР скрывает от США ракетные базы
КНДР скрывает от США ракетные базы


Северная Корея располагает по меньшей мере 13 секретными базами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов Центра стратегических и международных исследовании (CSIS) в Вашингтоне.

По их словам, на секретных базах могут находиться ракеты, способные нести ядерные заряды. Всего число баз может достигать 20.

"Не похоже, что эти базы находятся в законсервированном состоянии", – рассказал один из экспертов CSIS Виктора Ча.

Напомним, встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, база
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Источник: korrespondent.net

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