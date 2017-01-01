Собачьи упряжки признали видом транспорта в Дании

С 2019 года собачьи упряжки будут являться видом транспорта в Дании, на них можно будет передвигаться по дорогам.



Министерство транспорта Дании приняло решение признать официальным видом транспорта собачьи упряжки, сообщают зарубежные СМИ.



Так, с 1 января 2019 года на таких упряжках можно ездить по автомобильным дорогам Дании. Речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках с колесами.







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Раньше езда на упряжках допускалась только по специальным трассам. Езда на собачьих упряжках в Дании – традиционное искусство.

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