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Собачьи упряжки признали видом транспорта в Дании

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С 2019 года собачьи упряжки будут являться видом транспорта в Дании, на них можно будет передвигаться по дорогам.
В Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта
В Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта
slavyanskaya-kultura.ru

Министерство транспорта Дании приняло решение признать официальным видом транспорта собачьи упряжки, сообщают зарубежные СМИ.
 
Так, с 1 января 2019 года на таких упряжках можно ездить по автомобильным дорогам Дании. Речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках с колесами.
 
Раньше езда на упряжках допускалась только по специальным трассам. Езда на собачьих упряжках в Дании – традиционное искусство.

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Напомним, зимой в Москве полицейский автомобиль сбил женщину на собачьей упряжке.

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Теги: дороги, собаки, Дания
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Источник: korrespondent.net

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