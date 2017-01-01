Сенаторы призвали Трампа перестать отчитывать главу ФРС

Сентаторы считают, что действия Трампа опасны для репутации Федеральной резервной системы и экономики США в целом.



Американские сенаторы Джефф Флейк и Крис Кунс призвали президента США Дональда Трампа прекратить публично критиковать и отчитывать председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает The Wall Street Journal.

"Вы, похоже, говорите ФРС, как поступать с базовой процентной ставкой, что мы считаем неконструктивным и опасным", – говорится в сообщении.

Сентаторы считают, что действия Трампа опасны для ФРС и экономики США.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп назвал повышение ставки ФРС "главной угрозой" успехам своего президентского срока. Кроме того, Трамп заявил, что назначение Пауэлла на пост главы ФРС было ошибкой.

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