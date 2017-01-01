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Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия

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В штате Калифорния с 8 ноября бушуют лесные пожары. По последним данным, жертвами стихии стал 31 человек.
В Калифорнии бушуют лесные пожары
В Калифорнии бушуют лесные пожары
ABC

Президент США Дональд Трамп экстренно ввел в штате Калифорния особый режим в связи со стихийным бедствием. 
 
"Необходимо быстро помочь тем, кто в этом нуждается", – написал американский лиедр в Twitter.
 
Ранее в Калифорнии был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Они бушуют там с 8 ноября.
 
По последним данным, погиб 31 человек, более 200 числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия были эвакуированы более 200 тысяч жителей, сгорели почти семь тысяч домов.

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Теги: США, Калифорния, лесной пожар, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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