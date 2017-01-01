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Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 40

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В американском штате Калифорния с 8 ноября бушуют лесные пожары. Жертвами стихии стали 42 человека.
Огонь уничтожает Калифорнию
Огонь уничтожает Калифорнию


Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 42 человек, сообщает Reuters.

По данным агентства, тела 13 человек были обнаружены на севере штата.

Напомним, ранее в Калифорнии был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Они бушуют там с 8 ноября. 13 ноября президент США Дональд Трамп экстренно ввел в штате особый режим в связи со стихийным бедствием.

Более 200 числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия были эвакуированы более 200 тысяч жителей, сгорели почти семь тысяч домов.

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Теги: Калифорния, пожар, жертвы, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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