Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 40
В американском штате Калифорния с 8 ноября бушуют лесные пожары. Жертвами стихии стали 42 человека.
Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 42 человек, сообщает Reuters.
По данным агентства, тела 13 человек были обнаружены на севере штата.
Напомним, ранее в Калифорнии был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Они бушуют там с 8 ноября. 13 ноября президент США Дональд Трамп экстренно ввел в штате особый режим в связи со стихийным бедствием.
Более 200 числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия были эвакуированы более 200 тысяч жителей, сгорели почти семь тысяч домов.
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