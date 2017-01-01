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Израиль опубликовал видео удара по штабу ХАМАС

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Штаб палестинского движения ХАМАС был намеренно создан около школы, утверждают израильские военные.

Армия обороны Израиля нанесла удар по штаб-квартире радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом военные сообщили в Twitter в ночь на вторник, 13 ноября, сопроводив запись соответствующим видео.

"Именно там оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян", – говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что штаб ХАМАС был "намеренно создан около школы".

Удар по штаб-квартире ХАМАС был нанесен в ответ на массированный обстрел палестинцами израильской территории.

По последним данным, в течение минувшего дня по Израилю было выпущено 300 ракет, от которых пострадали более 50 человек. В ответ были разрушены более 70 целей в секторе Газа. Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

Напомним, из-за ситуации на границе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Францию.

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Теги: Израиль, ракета, Палестина, видео, ракеты, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, обстрел, израиль разбомбил дом ХАМАС
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Источник: korrespondent.net

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