Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КНДР уничтожила более 600 мин на границе с Южной Кореей

Комментариев: 0
Сотни мин находились возле пункта Пханмунджом, где проходили встречи лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.
Северная Корея разминировала границу
Северная Корея разминировала границу

Северная Корея ликвидировала 636 мин в районе пункта Пханмунджом на границе с Южной Кореей. Об этом сказал южнокорейский министр обороны Чон Ген Гу, сообщило Yonhap вечером в понедельник, 12 ноября.

"На нашей стороне границы мин не обнаружено, а Северная Корея проинформировала нас, что уничтожила свыше 600 мин", – сказал Чон Ген Гу, добавив, что их точное количество составило 636.

Отмечается, что именно в пункте Пханмунджом встречались лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, которые проводили переговоры на демаркационной линии между двумя странами.

Накануне стало известно, что Северная и Южная Корея приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленном границе между двумя странами. Отмечается, что в Южной Корее их более 60, в КНДР – более 160.

Ранее в октябре на пограничной зоне между Северной и Южной Кореей выкопали 14 наземных мин и 187 других взрывных устройств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, Южная Корея, мины, КНДР, минирование, заминирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь