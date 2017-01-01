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Спутники сфотографировали секретные ракетные базы КНДР

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На одной из баз есть семь тоннелей, которые способны вместить до 18 тягачей для транспортировки ракет. Каждая из них оснащается обычно одной боеголовкой.
Отмечается ядерный потенциал КНДР
Отмечается ядерный потенциал КНДР
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Американские эксперты с помощью спутниковых снимков обнаружили 16 секретных ракетных баз КНДР, про которые ранее было неизвестно.

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“Совсем не похоже на то, что эти базы законсервированы. Работы там продолжаются. Определенно, эти базы - действующие“. Данные базы расположены в холмистой местности по всей стране, и они совершенно не похожи на те, которые находятся в США, России, Китае или Европе“, - говорится в сообщении, передает The New York Times.

В докладе указано, что на одной из этих баз есть семь тоннелей, которые способны вместить до 18 тягачей для транспортировки ракет. Каждая из них оснащается обычно одной боеголовкой.

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Эксперты также отмечают, что у КНДР есть мощный ядерный потенциал.

“Северная Корея, хотя и участвует в переговорах по денуклеаризации, продолжает производить расщепляющиеся материалы, которые используются в ядерных боеголовках. Считается, что в распоряжении Северной Кореи находится примерно 40-60 ядерных боезарядов“, - считают эксперты.

Напомним, 12 ноября Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне сообщил, что КНДР располагает по меньшей мере 13 секретными базами.

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Теги: США, спутники, ракетные базы, КНДР
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