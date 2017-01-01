Спутники сфотографировали секретные ракетные базы КНДР

На одной из баз есть семь тоннелей, которые способны вместить до 18 тягачей для транспортировки ракет. Каждая из них оснащается обычно одной боеголовкой.

Американские эксперты с помощью спутниковых снимков обнаружили 16 секретных ракетных баз КНДР, про которые ранее было неизвестно.

Читай также: КНДР уничтожила более 600 мин на границе с Южной Кореей

“Совсем не похоже на то, что эти базы законсервированы. Работы там продолжаются. Определенно, эти базы - действующие“. Данные базы расположены в холмистой местности по всей стране, и они совершенно не похожи на те, которые находятся в США, России, Китае или Европе“, - говорится в сообщении, передает The New York Times.

В докладе указано, что на одной из этих баз есть семь тоннелей, которые способны вместить до 18 тягачей для транспортировки ракет. Каждая из них оснащается обычно одной боеголовкой.

Читай также: В США заявили, что будут давить на КНДР до полной денуклеаризации

Эксперты также отмечают, что у КНДР есть мощный ядерный потенциал.

“Северная Корея, хотя и участвует в переговорах по денуклеаризации, продолжает производить расщепляющиеся материалы, которые используются в ядерных боеголовках. Считается, что в распоряжении Северной Кореи находится примерно 40-60 ядерных боезарядов“, - считают эксперты.

Напомним, 12 ноября Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне сообщил, что КНДР располагает по меньшей мере 13 секретными базами.