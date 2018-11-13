В Австралии бездомный получит 100 тысяч долларов за задержание террориста

Бездомный мужчина схватил тележку из супермаркета и пытался с ее помощью сбить террориста с ног.

Австралийцы собрали 100 тысяч долларов бездомному, который помог остановить террориста. Об этом сообщает ТСН во вторник, 13 ноября.

Четыре дня назад в Мельбурне 30-летний исламист на машине врезался в торговый центр, после чего с ножом начал бросаться на прохожих. Одного он убил, еще троих ранил.

"Помочь полиции остановить преступника попытался бездомный. Он схватил тележку из супермаркета и пытался ею сбить террориста с ног. Восхищенные поступком мужчины австралийцы в благодарность собрали для него 100 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина не получит деньги наличными. Ему поможет распорядиться собранными средствами финансист.

На прошлой неделе патрульная полиция Днепра задержала мужчину, который на остановке общественного транспорта бросался с ножом на прохожих.

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