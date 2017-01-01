Сын премьера Чехии прятался в Крыму от коррупционного скандала

Ключевую роль в доставке Андрея Бабиша-младшего в Крым сыграли супруги Протопоповы, утверждает сын премьер-министра Чехии.

Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший в прошлом году против своей воли оказался в аннексированнном Крыму. Его пытались спрятать от расследования возможных коррупционных действий его отца.

Об этом сообщает издание Seznam Zpravy со ссылкой на самого Бабиша-младшего, который сейчас находится в Швейцарии.

По его словам, ключевую роль сыграли супруги Протопоповы, которые работают на премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Дита Протопопова является советником Министерства здравоохранения и психиатром, лечившим Бабиша-младшего. А ее муж, россиянин Петр Протопопов, по словам сына чешского премьера, отвез его в Крым.

"Я боюсь этого человека. Его жена – психиатр. Они пользовались большим доверием, и они им злоупотребляли... Он сказал мне в Украине: "Я и твой отец сделаем все для того, чтобы тебя закрыть", – рассказал Бабиш-младший.

Отмечается, что Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурирует в так называемом деле Гнезда аиста, касающемся махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решено было переоборудовать в люксовый конференц-центр Гнездо аиста. Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант ЕС на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что Гнездо аиста принадлежит его детям.

Напомним, 16 января парламент Чехии проголосовал за вотум недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша. На следующий день Бабиш объявил об отставке своего кабинета.

Через три дня депутаты парламента лишили Бабиша неприкосновенности, чтобы начать расследование против него. Премьер и некоторые его соратники подозреваются в махинациях, связанных с распределением евродотаций.

Президент Чехии Милош Земан утвердил отставку правительства страны и снова поручил премьеру Андрею Бабишу сформировать кабинет.

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