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В Словакии впервые обвиняют гражданина за участие в конфликте на Донбассе

Комментариев: 3
Мужчина с 2015 и по сегодняшней день воюет в Донецкой области на стороне сепаратистов. На родине ему грозит заключение до восьми лет.
Словака обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе
Словака обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе
facebook.com/policiaslovakia

Гражданину Словакии у него на родине впервые предъявили обвинение за участие в военных действиях на Востоке Украины. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщила полиция Словакии.

Отмечается, что следователь Национального уголовного агентства МВД Словакии обвинил гражданина Марио Р. в преступном участии в боевых действиях в составе организованной вооруженной группы на территории другого государства.

По данным словацких правоохранителей обвиняемый с июля 2015 года по сегодняшний день воюет на стороне сепаратистов. Он "принимал и принимает активное участие в боевой деятельности организованных вооруженных групп во время войны на территории другого государства, в частности в Донецкой области на Донбассе", - говорится в сообщении.

В Словакии мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

Напомним, в октябре украинский суд продлил арест воевавшему за "ДНР" бразильцу. В мае текущего года он был захвачен представителями националистической организации С-14 на территории бразильского посольства и передан представителям СБУ. С тех пор он находится под стражей.

 

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Теги: суд, Словакия, донбасс, сепаратисты, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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iseamaster    13.11.2018, 11:29
Оценка:  -2
iseamaster
Россияне тожесажают в тюрьму за участие в войне в Донбассе...
Letohradek    13.11.2018, 11:31
Оценка:  +1
Letohradek
Надеюсь, этот ватный словацкий скот не доживет до своего суда!
ScreamingMad    13.11.2018, 12:04
Оценка:  0
ScreamingMad
Только Россия сама ведет эту войну, на государственном уровне, с финансированием из бюджета, с задействованием минобороны РФ.
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