В Словакии впервые обвиняют гражданина за участие в конфликте на Донбассе

Мужчина с 2015 и по сегодняшней день воюет в Донецкой области на стороне сепаратистов. На родине ему грозит заключение до восьми лет.

Словака обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе facebook.com/policiaslovakia

Гражданину Словакии у него на родине впервые предъявили обвинение за участие в военных действиях на Востоке Украины. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщила полиция Словакии.

Отмечается, что следователь Национального уголовного агентства МВД Словакии обвинил гражданина Марио Р. в преступном участии в боевых действиях в составе организованной вооруженной группы на территории другого государства.

По данным словацких правоохранителей обвиняемый с июля 2015 года по сегодняшний день воюет на стороне сепаратистов. Он "принимал и принимает активное участие в боевой деятельности организованных вооруженных групп во время войны на территории другого государства, в частности в Донецкой области на Донбассе", - говорится в сообщении.

В Словакии мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

Напомним, в октябре украинский суд продлил арест воевавшему за "ДНР" бразильцу. В мае текущего года он был захвачен представителями националистической организации С-14 на территории бразильского посольства и передан представителям СБУ. С тех пор он находится под стражей.

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