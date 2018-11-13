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Французские военные высмеяли Трампа

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Американский президент из-за дождя не смог посетить военное кладбище, что вызвало насмешки в Сети.
Военные выложили фото своих тренировок под дождем
Военные выложили фото своих тренировок под дождем
EPA/UPG

Французские военные высмеяли президента США Дональда Трампа, который из-за дождя не смог посетить американское военное кладбище Белло на севере Франции. 

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Приехать на кладбище погибших в Первой мировой войне американцев Трамп планировал в рамках своего визита во Францию в эти выходные. Как сообщила пресс-служба президента, поездку отменили из-за плохих погодных условий.

Французские военные в Twitter опубликовали фото собственных тренировок под дождем и подписали снимок: “Идет дождь, но это не имеет значения. Мы остаемся мотивированными“.

 ​Также пользователи Сети напомнили Трампу о том, как поступали его коллеги и выступали перед военными в любых условиях.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал Литву, Латвию и Эстонию за то, что они устроили войну в начале 90-х прошлого века, приведшей к распаду Югославии. Глава США перепутал Прибалтику с Балконами.

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Теги: Трамп, США, ветераны, военные, высмеяли
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Комментариев (1)
Media-sapiens    13.11.2018, 13:37
Оценка:  0
Media-sapiens
не шмагла...
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