Французские военные высмеяли Трампа

Американский президент из-за дождя не смог посетить военное кладбище, что вызвало насмешки в Сети.

Французские военные высмеяли президента США Дональда Трампа, который из-за дождя не смог посетить американское военное кладбище Белло на севере Франции.

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Приехать на кладбище погибших в Первой мировой войне американцев Трамп планировал в рамках своего визита во Францию в эти выходные. Как сообщила пресс-служба президента, поездку отменили из-за плохих погодных условий.

Французские военные в Twitter опубликовали фото собственных тренировок под дождем и подписали снимок: “Идет дождь, но это не имеет значения. Мы остаемся мотивированными“.

#MondayMotivation Il y a de la pluie, mais c'est pas grave 😅 On reste motivé 👊 pic.twitter.com/29hOJ9ITF0 — Armée de Terre (@armeedeterre) November 12, 2018

​Также пользователи Сети напомнили Трампу о том, как поступали его коллеги и выступали перед военными в любых условиях.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал Литву, Латвию и Эстонию за то, что они устроили войну в начале 90-х прошлого века, приведшей к распаду Югославии. Глава США перепутал Прибалтику с Балконами.