Люди вываливались из кабинок: Колесо обозрения закрутилось в обратную сторону в Индонезии

Несмотря на возникшую панику во время происшествия никто из людей не пострадал.

В столице Индонезии Джакарте в парке аттракционов произошло чрезвычайное происшествие -колесо обозрения из-за технических неполадок неожиданно начало вращаться в обратную сторону, в результате чего кабинки с людьми начали переворачиваться.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на NST.

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На внештатную ситуацию быстро отреагировали сотрудники парка, которые остановили дальнейшее движение колеса и начали помогать гостям выбираться из кабинок.

Уточняется, что в одной кабинок находилась семья с ребенком. Однако, к счастью, людям повезло, они смогли ухватиться за поручни и дождались помощи.

Очевидцы обнародовали видео происшествия.

Как сообщалось в марте, в аварии подъемника на курорте в Грузии пострадали украинцы.

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