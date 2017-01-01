Люди вываливались из кабинок: Колесо обозрения закрутилось в обратную сторону в Индонезии
В столице Индонезии Джакарте в парке аттракционов произошло чрезвычайное происшествие -колесо обозрения из-за технических неполадок неожиданно начало вращаться в обратную сторону, в результате чего кабинки с людьми начали переворачиваться.
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на NST.
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На внештатную ситуацию быстро отреагировали сотрудники парка, которые остановили дальнейшее движение колеса и начали помогать гостям выбираться из кабинок.
Уточняется, что в одной кабинок находилась семья с ребенком. Однако, к счастью, людям повезло, они смогли ухватиться за поручни и дождались помощи.
Очевидцы обнародовали видео происшествия.
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