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В Индонезии на колесе обозрения перевернулись кабинки с людьми

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Из-за поломки аттракцион стал вращаться в обратную сторону и переворачивать кабинки, в которых находились отдыхающие.

В столице Индонезии - Джакарте колесо обозрения неожиданно стало вращаться в обратную сторону, из-за чего кабинки с людьми начали переворачиваться. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает NST.

В одной из таких кабинок находилась семья с ребенком. Однако, они смогли ухватиться за поручни и дождались помощи.

Сотрудники парка отреагировали на поломку моментально. Поэтому, несмотря на панику во время происшествия никто из людей не пострадал.

Ранее в США сломались американские горки. В результате шесть человек пострадали.

Как сообщалось, в Китае погиб мужчина, выпав из аттракциона.

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Теги: Индонезия, видео, авария, аттракционы, аттракцион
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Источник: korrespondent.net

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