Назван предполагаемый заказчик убийства Хашукджи

Спецслужбы ссылаются на запись телефонного разговора, в котором "боссу" просят передать, что "дело сделано".

Заказчиком убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Об этом в понедельник, 12 ноября, со ссылкой на данные спецслужб Турции сообщает The New York Times.

Отмечается, что именно перед Мохаммедом бин Салманом отчитывались убийцы репортера.

Спецслужбы Турции уверены, что о произошедшем саудовскому принцу сообщил полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который находился в консульстве, где произошло убийство. Полученные специалистами аудиозаписи могут указать на то, что именно Мутреб позвонил одному из помощников бин Салмана и сообщил, что "дело сделано". Он потребовал, чтобы собеседник сообщил об этом "боссу".

Мнение турецких разведчиков разделяют их американские коллеги. Они уверены, что убийство Хашукджи реализовала группа из 15 человек, специально оправленная в Стамбул для совершения преступления. Предполагается, что Мутреб был одним из членов спецотряда.

В Турции сообщили подробности убийства Хашукджи

Ранее СМИ опубликовали последние слова убитого журналиста Хашукджи.

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