Скандал в Чехии: премьер Бабиш прокомментировал слова сына о вывозе в Крым

Андрей Бабиш заявил, что его сын психически болен. Также, по словам премьер-министра, он добровольно покинул Чешскую Республику.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отрицает обвинения своего сына, что он насильно вывез его в аннексированный Крым, чтобы спрятать на фоне коррупционного скандала. Об этом во вторник, 13 ноября, пишет Novinky.

По словам Бабиша, информация о похищении его сына не соответствует действительности.

"Мой сын душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор, и он живет со своей матерью в Швейцарии", - написал Бабиш в sms-комментарии изданию.

Бабиш возразил, что его сына кто-то похищал, отметив, что он уехал из Чехии добровольно.

"Моего сына никто не похищал, он добровольно покинул Чехию. Я отвергаю эту манипуляцию и неоправданное давление со стороны журналистов на правоохранительные органы. Мне жаль, что идет организованная охота на мою семью, которая началась с момента моего прихода в политику", - отметил премьер.

В то же время Чешская Социал-демократическая партия не исключает своего выхода из правительственной коалиции после этого скандала.

Председатель социал-демократов, министр внутренних дел и вице-премьер Ян Гамачек подчеркнул серьезность сложившейся ситуации.

"Мы будем разбираться с этой ситуацией. Я поддерживаю контакт с премьер-министром, завтра проведем собрание коалиции. Мы будем требовать четких и конкретных ответов", - сказал он.

При этом Гамачек не исключил, что его партия выйдет из коалиции.

"Я не могу исключать каких-либо шагов и не могу прогнозировать, что будет с коалиционным правительством", - сказал он.

Как сообщалось, 16 января парламент Чехии проголосовал за вотум недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша. Вскоре Бабиш объявил об отставке своего кабинета.

Через три дня депутаты парламента лишили Бабиша неприкосновенности, чтобы начать расследование против него. Премьер и некоторые его соратники подозреваются в махинациях, связанных с распределением евродотаций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet