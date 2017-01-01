Норвежский фрегат ушел под воду после столкновения с танкером
Фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad, столкнувшийся на прошлой неделе с мальтийским танкером Sola TS, практически полностью ушел под воду.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Норвежскую прибрежную администрацию во вторник, 13 ноября.
Согласно опубликованным фотографиям, у побережья района Хордаланн на юге Норвегии, куда смог дойти после столкновения поврежденный фрегат, на поверхности моря теперь видны лишь небольшая часть верхней надстройки корабля и антенны.
Напомним, утром 8 ноября в Норвегии фрегат Helge Ingstad столкнулся с танкером, когда возвращался с учений НАТО. Пострадали восемь человек. После аварии на фрегат стала поступать вода. Весь экипаж эвакуировали.
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Все последующие попытки спасателей по креплению корабля к берегу стальными тросами, стабилизации его положения с помощью буксиров и постоянная откачка воды результатов не принесли.
Также сообщалось, что в результате фрегата и танкера в Норвегии остановились некоторые предприятия. Была приостановлена добыча нефти на платформе Troll A, а также на месторождениях Oseberg и Grane.
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