Трамп обрушился с критикой на Макрона

Американский президент вновь припомнил Макрону идею о европейской армии и указал на его низкий рейтинг.

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал предложение французского коллеги Эмманюэля Макрона о создании европейской армии. Об этом он написал в Twitter во вторник, 13 ноября.

"Эмманюэль Макрон предположил создать европейскую армию, чтобы защитить себя от США, Китая и России... Очень оскорбительно, но возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!", - написал он.

Также он раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино.

"Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять", - написал Трамп.

Кроме того, президент США упомянул о низких рейтингах Макрона.

"Проблема заключается в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции - 26%, - и уровня безработицы в почти 10%. Он просто пытался перейти к другой теме. Между прочим, нет страны более националистической, чем Франция, очень гордый народ, и совершенно обоснованно", - пишет Трамп.

"Сделаем Францию снова великой", - добавил он.

Напомним, 10 ноября Трамп и Макрон провели встречу в Париже, на которой, среди прочего обсуждали вопрос безопасности в Европе.

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