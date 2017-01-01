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ДТП в Польше: МИД подтвердил гибель украинцев

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Украинский консул подтвердил гибель двух и травмирование одной гражданки Украины в ДТП в Польше.
Спасатели на месте ДТП в Польше
Спасатели на месте ДТП в Польше
bedzin.slaska.policja.gov.pl

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух и травмирование одной украинки в результате ДТП в Польше. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД в Twitter.

"Опять о ДТП. На этот раз - в Польше, в результате которой погибли двое граждан Украины, один - госпитализирован", - доложили в ведомстве.

Там также добавили, что консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые в такой ситуации меры.

Ранее польские СМИ информировали, что в Силезском воеводстве водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок, в результате чего две из них погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.

Перед этим МИД Украины подтвердило гибель четырех украинских граждан в ДТП в Чехии.

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Теги: Польша, ДТП, МИД Украины, авария, украинцы, гибель, консул
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Источник: korrespondent.net

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