ЕС и Британия согласовали текст договора по Brexit
Европейский Союз и Великобритания предварительно согласовали итоговый текст соглашения по Brexit.
"Представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения Brexit...", - говорится в сообщении.
При этом отмечено, что текст соглашения был согласован на "техническом уровне" участниками переговоров с обеих сторон после интенсивных переговоров на этой неделе.
Ожидается, что 14 ноября в 14:00 по Гринвичу британский премьер-министр Тереза Мэй проведет специальное заседание Кабинета министров для обсуждения проекта соглашения о выходе из Евросоюза.
Ранее британский министр Кабинета министров Дэвид Лидингтон во вторник заявил, что окончательное достижение соглашения по Brexit с Брюсселем возможно уже в течение следующих 24-48 часов.
Напомним, в октябре переговоры по Brexit зашли в тупик.
Как известно, официальной датой Brexit является 29 марта 2019 года. К этому сроку Великобритания должна заключить соглашение о дальнейшем формате взаимоотношений с Брюсселем или же осуществить "жесткий развод" без какого-либо договора.
Источник: Русская служба DW
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