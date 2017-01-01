В Британии задержали вора, похожего на актера из сериала Друзья

Полиция британского Блэкпула 13 ноября сообщила в Facebook, что поймала мужчину, подозреваемого в краже.

Полиция британского Блэкпула поймала мужчину, подозреваемого в краже и похожего на актера Дэвида Швиммера. Об этом британские полицейские сообщили 13 ноября в Facebook.

"Благодаря нашим сотрудникам столичной полицейской службы 36-летний мужчина был задержан в Саутхолле вчера вечером по подозрению в краже", – сообщили в полиции Блэкпула.

Напомним, в октябре правоохранители объявили в розыск человека, похожего на актера Дэвида Швиммера, сыгравшего роль Росса Геллера в сериале Друзья.

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