Певицу Земфиру разыскивают приставы за долги - СМИ

Суд обязал певицу погасить задолженность по квартплате еще два года назад, однако до сих пор этого не произошло.

Российскую певицу Земфиру, обладательницу квартиры в центре Москвы, разыскивают судебные приставы. Хамовнический районный суд 29 октября этого года обязал ее выплатить 11 тысяч рублей, передает телеканал Москва 24.

Суд обязал певицу погасить задолженность по квартплате еще два года назад, однако до сих пор этого не произошло. Кроме того, за прошедшее время сумма задолженности только выросла.

После переезда в Москву 20 лет назад певица в течение нескольких лет проживала на съемных квартирах, но в 2003 году приобрела собственное жилье. Теперь певица проживает в столичном районе Хамовники в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной. По оценкам экспертов, стоимость квартиры певицы составляет в настоящее время $250 тыс.

Сама исполнительница ситуацию еще не прокомментировала.

Ранее и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун назвала размер задолженности перед медиками.

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