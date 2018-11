В США возле школы застрелили подростка

В центральной части американского города Хьюстон был застрелен подросток возле школы. Об этом сообщает канал ABC.

Подросток, получивший огнестрельное ранение, был обнаружен на автомобильной стоянке. Он был срочно госпитализирован, но медикам не удалось спасти его.

Предполагается, что причиной инцидента могла стать ссора между учащимися.

В настоящий момент территория школы оцеплена и заблокирована. Никаких арестов в связи с инцидентом пока не последовало.

“Very disappointing that it has come to this in our city... stand up and say something. Today is someone else’s kid. Tomorrow it could be yours.” @HoustonISD @houstonpolice after two Lamar HS students shot. One killed nearby school. pic.twitter.com/sQ1F6DOEAN