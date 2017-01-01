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В США возле школы застрелили подростка

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Предполагается, что причиной инцидента могла стать ссора между учащимися.
В Хьюстоне подростка застрелили возле школы
В Хьюстоне подростка застрелили возле школы
Shelley Childers

В центральной части американского города Хьюстон был застрелен подросток возле школы. Об этом сообщает канал ABC.

Подросток, получивший огнестрельное ранение, был обнаружен на автомобильной стоянке. Он был срочно госпитализирован, но медикам не удалось спасти его.

Предполагается, что причиной инцидента могла стать ссора между учащимися.

В настоящий момент территория школы оцеплена и заблокирована. Никаких арестов в связи с инцидентом пока не последовало.

Ранее в США в результате стрельбы возле железнодорожного вокзала в Чикаго пострадали пять человек. 

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Теги: США, школа, убийство, перестрелка
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Источник: korrespondent.net

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