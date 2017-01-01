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Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 50 человек

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На севере Калифорнии найдены еще шесть тел. Почти все они погибли в районе города Парадайс.
Последствия пожара в Калифорнии
Последствия пожара в Калифорнии

Уже по меньшей мере 50 человек стали жертвами опустошительных лесных пожаров на севере американского штата Калифорния. Об этом местные власти сообщили во вторник, 13 ноября.

Почти все тела погибших были найдены в районе города Парадайс. Еще два человека стали жертвами пожара в прибрежном городе Малибу.

Реальное число погибших может оказаться еще выше, так как десятки человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 44 погибших в результате крупнейшего пожара в истории Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей.

На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: США, Калифорния, огонь, пожар, жертвы, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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