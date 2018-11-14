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В США разбился учебный реактивный самолет

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Спасатели находятся на месте катастрофы. Пока нет информации о судьбе экипажа самолета T-38 Talon.
У ВВС США есть около 500 самолетов T-38 Talon
У ВВС США есть около 500 самолетов T-38 Talon
Staff Sgt. Robert Trujillo / Air Force

Учебный сверхзвуковой самолет NorthropT-38 Talon разбился во время тренировочного полета возле базы ВВС США Лафлин в штате Техас. Об этом сообщает Air Force Times в среду, 14 ноября.

"T-38 Talon, дислоцированный на военно-воздушной базе Лафлин, разбился сегодня примерно в 19:40 (3:40 по Киеву) на базе. Спасатели находятся на месте катастрофы", – уточнила пресс-служба военной базы на своей странице в Facebook.

При этом не сообщается, что произошло с экипажем двухместного самолета.

База ВВС Лафлин расположена в 241 км к западу от города Сан-Антонио.

Ранее на этой неделе у берегов Японии упал в Филиппинское море истребитель F-18 Военно-морских сил США с авианосца Рональд Рейган. Оба пилота катапультировались и были спасены.

А в начале ноября в Египте разбился истребитель МиГ-29М российского производства. Самолет выполнял тренировочный полет. Летчик катапультировался. Известно, что египетские ВВС получили этот самолет в 2018 году.

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Теги: США, самолет, катастрофа, авария, Техас, истребитель, пилот, экипаж, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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