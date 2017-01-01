В зоопарке Лондона родился муравьед

Пол маленького муравьеда сотрудники зоопарка смогут узнать только через несколько месяцев.

В лондонском зоопарке родился муравьед. Малышу исполнился месяц и на него уже могут посмотреть посетители зверинца, сообщает ТСН в среду, 14 ноября.

"Назвали муравьеда Пако – в честь старшего брата Поко, с которым малыш проводит больше всего времени. Детеныш не слезает с его спины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пол маленького муравьеда работники зоопарка смогут узнать только через несколько месяцев, пока к малышу никого не подпускает его мать.

Напомним, на одной из ферм в английском графстве Сомерсет недавно родился уникальный детеныш осла и зебры – зебрул или зеброид.

Ранее сообщалсь, что в Одесском биопарке родился детеныш жирафа. Это уникальный случай не только для Одессы, но и для всего юга Украины.

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