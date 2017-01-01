Мелания Трамп требует уволить помощницу Болтона

Чиновницу обвинили в многочисленных конфликтах, в том числе за место в самолете, а также в распространении негативной информации о первой леди страны.

Мелания Трамп потребовала увольнения помощницы советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона - Миру Рикардел. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что причиной конфликта стали споры сотрудников Трампа с Рикардел во время поездки первой леди в Африку - в том числе из-за мест в самолете.

Сотрудники Мелании Трамп также заявили президенту США, что Рикардел стояла за рядом негативных публикаций про его супругу.

По словам пресс-секретаря первой леди, Рикардел "больше не заслуживает чести служить в Белом доме".

Кроме того, отмечается, что у Рикардел часто бывали конфликты с министром обороны Джимом Мэттисом и сотрудниками Пентагона.

Ранее Мелания Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире. Также она подтвердила, что в администрации Трампа есть люди, которым она не доверяет.

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