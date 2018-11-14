Воюем в Африке: глава российской ЧВК рассказал о требованиях к наемникам

Глава РБК-Групп рассказал о зарплатах наемников, в каких странах они воюют, о их мотивации и планах.

Глава российской частной военной компании РБК-Групп Олег Криницын рассказал журналистам о своих наемниках, их зарплатах, где они воюют и о их дальнейших планах.

В интервью российскому изданию Комсомольская правда он сообщил, что в среднем бойцы ЧВК получают 120 долларов в день и в зависимости от сложности заданий зарплата может расти.

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“Например, в Ливии ставка была 300 евро в день. Но там были достаточно сложные условия работы“, - сказал Криницын.

По его словам, состав ЧВК - это офицеры с боевым опытом возрастом 30-40 лет. Также важным критерием является наличие семьи у наемника, поскольку этот фактор спасает от “бездумных поступков“. Так, людей без семьи в ЧВК не берут, как и бывших полицейских.

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“Семья - бронежилет бойца ЧВК. В нашей работе это самый главный сдерживающий фактор от бездумных поступков и конфликтов. Не женат к 40 годам? Возникает вопрос: почему не смог организовать свой быт, что не так?... Не берем тех, кто служил в милиции, следствии, других полугражданских ведомствах. Не поймите меня неправильно, и среди них есть хорошие офицеры. Но как ведут себя омоновцы в критической ситуации? Они собираются в кучу. У нас в случае нападения все контрактники рассредотачиваются, каждый занимает свое место в боевом порядке и свою огневую позицию“, - говорит Криницын.

По его словам, основное место “работы“ РБК-Групп - Африка. Он также добавил, что у ЧВК есть большой опыт в том регионе. “В Африке работаем, в Ливии занимались разминированием в 2016 году… В Нигерии у нас официально открыт офис нашей компании“, - отмечает глава наемников.

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Криницын рассказал, что в дальнейшем планируется активность компании в Судане, Афганистане и Нигерии.

Про участие ЧВК в боевых действиях на Донбассе речи не шло, однако можно предположить, что среди наемников есть люди с опытом полученным на востоке Украины.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что в Сирии в результате взрыва погибли шесть наемников российской частной военной компании Вагнера.

До этого, была информация, что в Йемен зашли российские наемники из частной военной компании.