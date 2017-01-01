В США осудили пожилую пару украинцев за отправку оборудования в Россию

Украинцы занимались незаконными поставками деталей с апреля 2012 года по август 2016 года.

Жителя штата Калифорния Наума Морговского приговорили к 9 годам тюрьмы и штрафу в $1 миллион, а его супругу Ирину к полутора годам тюрьмы за организацию схемы незаконных поставок в Россию компонентов для производства тепловизоров. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Министерство юстиции США.

По данным ведомства, Морговские приехали из Украины и проживают в Штатах. Супругам 69 и 67 лет.

"Наум Морговский и Ирина Морговская признали, что как минимум с апреля 2012 года по 25 августа 2016 года, действуя в сговоре, поставили компании под названием Infratech в Москву без необходимой на то лицензии многочисленные тепловизионные компоненты, в том числе электронно-оптические преобразователи и объективы", - говорится в материале.

Для такого рода поставок украинцы должны были получить разрешение госдепартамента.

Отмечается, что пара заказывала комплектующие через свою компанию Hitek International, уверяя производителей, что детали не будут экспортированы, однако затем разными способами переправляла их в Россию.

Ранее украинца Владимира Недовиза арестовали в Нью-Йорке по обвинению в попытке незаконного вывоза военного оборудования.

Также сообщалось, что в США украинского хакера приговорили к 41 месяцу тюремного заключения и штрафу за кражу данных банковских карт.

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