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Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН

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Чехия отказалась подписывать миграционное соглашение Организации Объединенных Наций. Решение было принято на заседании правительства.
Чехия решила не подписывать миграционный пакт ООН
Чехия решила не подписывать миграционный пакт ООН
radio.cz

Чехия присоединилась к США, Венгрии и Австрии, решившим не подписывать миграционный пакт ООН. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что правительство Чехии приняло соответствующее решение утром 14 ноября.

"Чехия долгое время была сторонницей принципа отделения законной и незаконной миграции", - сказал заместитель премьера Чехии Ричард Брабец.

Он отметил, что окончательный текст соглашения не отражает этих стремлений.

Ранее Болгария решила не присоединяться к миграционному пакту Организации Объединенных Наций. Также стало известно, что Австрия не подпишет в декабре глобальное миграционное соглашение ООН.

 

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Теги: ООН, Чехия, миграция, мигранты, нелегальная миграция
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Источник: korrespondent.net

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