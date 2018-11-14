Песков предложил называть санкции "рестрикциями"

В Кремле предложили называть ограничительные меры Запада против России не санкциями, а рестрикциями.

В Кремле предлагают отказаться от того, чтобы называть санкциями меры других государств против России, которые применяются вопреки международному праву. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил использовать вместо этого термин "ограничение" или "рестрикции", сообщает в среду, 14 ноября, телеканал Дождь.

"Санкции - это то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения [меры против РФ] как законные санкции, мы считаем их незаконными. Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова "ограничение" или "рестрикции", а не санкции", - считает спикер Владимира Путина.

Напомним, 8 ноября США расширили санкции против России.

Также Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России.

В свою очередь российская сторона считает санкции США по делу Скрипалей незаконными.

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