Конгресс США не примет новые санкции против России до конца года
Конгресс США может не успеть утвердить новые санкции против России до конца нынешнего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенаторов в среду, 14 ноября.
По их словам, в первую очередь законодатели должны заняться финансированием государственных структур, рассмотрением кандидатов на судейские должности и законопроектом о фермерской деятельности.
"У нас не очень много времени. Это будет настоящая гонка, разве что кто-то захочет сидеть здесь на Рождество", – сказал сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса.
Другая причина заключается в том, что Конгресс вступил в период "хромой утки". Это означает, что до конца декабря он будет заседать в старом составе. А избранные на недавних промежуточных выборах парламентарии приступят к исполнению своих обязанностей лишь с января.
Напомним, 7 ноября Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери. При этом первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.
В свою очередь российская сторона считает санкции США по делу Скрипалей незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также в Кремле предложили называть ограничительные меры Запада против России не санкциями, а рестрикциями. По мнению Дмитрия Пескова, санкции – это то, что соответствует международному праву, а действия Запада Россия считает незаконными.
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Иконку путена не зализал до дыр, украинофобко упоротое?
Не, нет желания в это нищее гетто соваться, которое создала россия на оккупированной территории?