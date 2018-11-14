Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Конгресс США не примет новые санкции против России до конца года

Комментариев: 5
Конгрессмены должны заняться финансированием государственных структур, рассмотрением кандидатов на должности судей и законопроектом о фермерской деятельности.
Конгресс США вступил в период "хромой утки"
Конгресс США вступил в период "хромой утки"
Посльство Украины в США / Facebook

Конгресс США может не успеть утвердить новые санкции против России до конца нынешнего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенаторов в среду, 14 ноября.

По их словам, в первую очередь законодатели должны заняться финансированием государственных структур, рассмотрением кандидатов на судейские должности и законопроектом о фермерской деятельности.

"У нас не очень много времени. Это будет настоящая гонка, разве что кто-то захочет сидеть здесь на Рождество", – сказал сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса.

Другая причина заключается в том, что Конгресс вступил в период "хромой утки". Это означает, что до конца декабря он будет заседать в старом составе. А избранные на недавних промежуточных выборах парламентарии приступят к исполнению своих обязанностей лишь с января.

Напомним, 7 ноября Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери. При этом первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.

В свою очередь российская сторона считает санкции США по делу Скрипалей незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также в Кремле предложили называть ограничительные меры Запада против России не санкциями, а рестрикциями. По мнению Дмитрия Пескова, санкции – это то, что соответствует международному праву, а действия Запада Россия считает незаконными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Россия-США, США, конгресс, санкции, сенат, Сенат США, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    14.11.2018, 13:19
Оценка:  -4
fkrfyfan
Кастрюлеголовый порохобот под каждым сообщением рвёт зад за шоколадную хунту
WTF2wtf    14.11.2018, 13:24
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ольгинский бот все никак не может смириться, что у нас большинству пофиг всякие Порохи, они временны, это у вас царю кланяться всей страной обязаны?
А вот оккупантов почему-то не любят. Благодари за это своего ботоксного царька, сделавшего нас врагами.
Тут никакая куча твоих аккаунтов не поможет ...
fkrfyfan    14.11.2018, 13:05
Оценка:  -5
fkrfyfan
Бандерлоги загрустили, опять зрада!
WTF2wtf    14.11.2018, 13:11
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ольгинское, служба идет?
Иконку путена не зализал до дыр, украинофобко упоротое?
WTF2wtf    14.11.2018, 13:13
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ты когда в Луганск жить переезжаешь из Раши своей?
Не, нет желания в это нищее гетто соваться, которое создала россия на оккупированной территории?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь