Трамп в гневе. Европа хочет свою армию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии. Зато Макрона поддержала Меркель.

Дональд Трамп продолжает конфликтовать с европейскими партнерами. На этот раз из-за вопроса армии.

То Трамп критиковал Европу из-за недостаточных взносов в НАТО, то теперь оказалось, что собственно от НАТО европейцы могут в будущем отказаться и строить собственные вооруженные силы. Неблагодарные, говорит Трамп. Независимые – отвечают европейские лидеры.

Корреспондент.net разбирался в проблеме.

Идея Макрона

Макрон призывает к созданию совместной военной силы ЕС с момента своего прихода к власти. Он заявил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от американской мощи, особенно после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что он разрывает ядерный договор времен холодной войны.

Причем Макрон призывает к созданию "настоящей европейской армии" для защиты Европы, как от России, так и даже от США.

"Мы должны защитить себя от Китая, России и даже США", - говорит Макрон.

"Когда я вижу, что президент Трамп объявляет о прекращении большого договора о разоружении, который был заключен после "кризиса евроракет" 1980-х годов, поразившего Европу, то кто является главной жертвой? Европа и ее безопасность", - отметил французский президент.

Обратив внимание, что Россия является соседкой Европы и уже продемонстрировала, на что она способна, Макрон отметил: "Нам нужна Европа, которая лучше защищается самостоятельно, а не завися от Соединенных Штатов".

Трампу это не понравилось

Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют своих обязательств выдавать на оборонные нужды крайней мере 2 процента от своего валового внутреннего продукта ежегодно.Но то, что европейцы хотят создать собственные вооруженные силы – тоже Трампу не по душе.

"Очень обидно. Видимо, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной мере", - написал Трамп в Twitter.

Позже Трамп вернулся в любимую социальную сеть и продолжил критиковать Макрона.

"Эммануэль Макрон предложил создать европейскую армию, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Но первую и вторую мировые войны начала Германия. Как это сработало для Франции? Они учили немецкий в Париже, пока не пришли США", - написал он.

Трамп даже отметил, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения внутри родной страны.

В офисе французского лидера заявили, что им нечего сказать о твитах Трампа, но добавили, что Макрон выразил свое мнение относительно европейской армии и европейской обороны очень четко непосредственно Трампу во время переговоров, которые они провели в субботу в Париже.

Меркель на стороне Макрона

Европа должна двигаться в сторону создания настоящей европейской армии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте.

Она подчеркнула, что только сильная Европа способна защитить свои ценности.

"Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это значит, что мы как европейцы должны взять нашу судьбу в собственные руки", - отметила Меркель.

"Мы должны работать над видением создания однажды настоящей европейской армии", - заявила она.

При этом Меркель отметила, эта идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса.

Евросоюз, который стремится укрепить собственные оборонительные способности, не должен на этом пути допускать дублирования НАТО, его командных структур, и подрывать таким образом способности Альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Больше европейских усилий по обороне - это хорошо. Но это никогда не должно подрывать мощности трансатлантической составляющей. Это вопрос не только содержательности, но также вопрос определения. Если мы озвучиваем важные вещи о стратегической автономии, не всегда понимая, что это значит, мы декларируем желание делать стратегические вещи самостоятельно. Я не думаю, что это мудро. Потому что две мировые войны и холодная война говорят о важности для всех нас быть вместе", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Он отдельно подчеркнул, что для ЕС создавать параллельные командные структуры, которые дублируют НАТО, было бы неразумным.

"Было бы совершенно бессмысленным для такой страны как Германия позволить Евросоюзу и НАТО соревноваться друг с другом. Потому что Германия является членом как ЕС, так и НАТО. Это означает, что Германия вынуждена будет соперничать с Германией. Это было бы незамысловатым решением всех государств, которые являются членами одновременно ЕС и НАТО, начинать два комплекта командных структур, или дублировать то, что делает НАТО", - добавил Столтенберг.

Он отметил, что европейские союзники должны быть способны делать определенные вещи без участия США, но они это могут делать и сейчас, в рамках командных структур НАТО.

Далекая перспектива

“Призывы к созданию армии Европы – это грубое и долгосрочное видение”, - отметил директор Научно-исследовательского института Брейгель Гунтрам Вольфф в комментарии New York Times, особенно подчеркнув слово "долгосрочное".



Год назад 23 государства-члена ЕС подписали соглашение о вхождении в постоянное структурированное сотрудничество в оборонной сфере (Pesco). В нем пока речь не идет о создании европейской армии или о замене коллективной безопасности под эгидой НАТО. Но это первый шаг к независимой европейской обороне, с проектами общего имущества, совместными военными ассигнованиями и со временем, возможно, с совместными развертываниями войск.