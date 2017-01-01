Экономика ФРГ впервые за три года пошла на спад

Падение ВВП связывают, в частности, с сокращением экспорта и рекордными потерями автопрома.

В третьем квартале 2018 года экономика ФРГ сократилась на 0,2%. Об этом заявило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, сообщает в среду, 14 ноября, Deutsche Welle.

Отмечается, что это снижение объем ВВП Германии стало первым в квартальном исчислении с первого квартала 2015 года. Эксперты из экономической отрасли прогнозировали снижение ВВП на 0,1%.

По мнению статистиков, падение ВВП в третьем квартале, после роста в 0,4% и 0,5% в первом и втором квартале соответственно, связано с внешнеэкономическими факторами. В частности, указывается, что экспорт из Германии с июля по сентябрь сократился. По мнению ряда специалистов, снижение объема ВВП в Германии вызвано рекордными потерями автопрома, а бурный рост экономики страны остался позади, так как существующие мощности задействованы в максимальном объеме.

Напомним, в октябре в Германии резко снизили прогноз экономического роста. Прогнозировалось, что в 2018 и 2019 годах ВВП будет увеличиваться на 1,8%.

Напомним, Германия в нынешнем году в третий раз подряд сохранит лидерство в мире по профициту внешней торговли. Он может составить 299 млрд долларов.

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