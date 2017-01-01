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Париж отреагировал на критику Трампа в сторону Макрона

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Поведение Трампа в день годовщины терактов выходит за рамки приличия, заявили в правительстве Франции.
Париж указал на бестактность Трампа
Париж указал на бестактность Трампа

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил о бестакности президента США Дональда Трампа, который обрушился с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что поведение Трампа выходит за рамки приличия, так как его высказывания были опубликованы в день, когда во Франции была годовщина терактов.

"Я скажу два слова об этих твитах. Вчера было 13 ноября, мы вспоминали об убийстве 130 наших сограждан, которое произошло три года назад в Париже. Поэтому я отвечу на английском: сommon decency (элементарные правила приличия)", - сказал Гриво.

Как сообщалось, накануне Трамп резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона. Трамп выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, французская торговая практика несправедлива и экономика страны падает.

СМИ также стало известно, что по дороге во Францию Трампу позвонила британский премьер Тереза Мэй, чтобы поздравить его с результатами промежуточных выборов, а в ответ столкнулась с резкой критикой.

 

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Теги: США, Франция, критика, Трамп, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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