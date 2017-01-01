Украинцам не советуют ездить в Израиль

Предупреждение вызвано обострением израильско-палестинского конфликта и массированными ракетно-минометными обстрелами региона.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в южные регионы Израиля, в частности, в города Сдерот и Нетивот. Об этом сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины во вторник, 14 ноября.

Предупреждение вызвано обострением израильско-палестинского конфликта и массированными ракетно-минометными обстрелами региона.

Также в МИД отмечают, в случае объявления воздушной тревоги, украинцам, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, рекомендуется укрыться в бомбоубежище.

А в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью, граждан Украины призывают звонить в посольство Украины в Израиле по телефону "горячей линии": + 972 546-676-782, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38(044) 238 16 57. Также можно написать письмо на электронный адрес посольства: emb_il@mfa.gov.ua, или МИД: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, 12 ноября по Израилю было выпущено несколько сотен ракет. В ответ израильтянами были разрушены более 70 целей в секторе Газа. Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

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