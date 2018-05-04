Париж закрыл расследование об исчезновении экс-главы Интерпола

Расследование проводили сотрудники полиции города Лион, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Французская полиция завершила расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя. Об этом сообщает агентство Associated Press в среду, 14 ноября.

Расследование проводили сотрудники полиции города Лион, где расположена штаб-квартира Интерпола.

По данным агентства, следствие не обнаружило никаких данных, указывающих на то, что преступление произошло на территории Франции. Французские следователи также не нашли никаких доказательств тому, что супруга экс-главы Интерпола после исчезновения мужа получала звонки с угрозами на китайском языке.

Напомним, 5 октября стало известно о пропаже президента Интерпола. Его жена, которая, проживает во Франции, сообщила полиции, что в конце сентября Хунвэй отправился в Китай и с тех пор не выходил на связь.

Позже китайские СМИ сообщили, что главу Интерпола задержали сразу после того, как его самолет приземлился в Китае и теперь он находится под следствием.

До этого Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола. Исполняющим обязанности руководителя организации стал старший вице-президент Ким Чон Ян. В ноябре будет избран новый президент Интерпола.

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