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В ООН рассмотрят обновленную "крымскую" резолюцию

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Профильный комитет Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму.
На Генасамблее ООН рассмотрят обновленную резолюцию по Крыму
На Генасамблее ООН рассмотрят обновленную резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, рассмотрит обновленный проект резолюции Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Тwitter.

"В четверг, 15 ноября, Третий (профильный) комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит обновленный проект резолюции Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа президент Петр Порошенко дал поручение дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса полуострова.

Ранее в Сенате США представили проект резолюции по Крыму.

Перед этим сообщалось, что в ПАСЕ поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.

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Теги: Права человека, ООН, Крым, Генассамблея ООН, резолюция, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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