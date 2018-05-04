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Кабмин Британии одобрил соглашение по Brexit

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Британское правительство поддержало проект соглашения о выходе из ЕС, назвав его "решительным шагом вперед".
Правительство Великобритании одобрило план развода с Европейским союзом
Правительство Великобритании одобрило план развода с Европейским союзом
Getty Images

Британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях выхода из ЕС. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами правительства. Видеозапись заявления опубликована в Twitter премьера Великобритании в среду, 14 ноября.

"Решение Кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", - сказала она.

Напомним, 12 ноября на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода".

 

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Теги: ЕС, Евросоюз, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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