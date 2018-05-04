Кабмин Британии одобрил соглашение по Brexit

Британское правительство поддержало проект соглашения о выходе из ЕС, назвав его "решительным шагом вперед".

Британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях выхода из ЕС. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами правительства. Видеозапись заявления опубликована в Twitter премьера Великобритании в среду, 14 ноября.

"Решение Кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", - сказала она.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May provides an update following Cabinet https://t.co/LIgLrwCZaV — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 14 ноября 2018 г.

Напомним, 12 ноября на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода".

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