Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Македонии арестовали бывших министра и генсека правительства

Комментариев: 0
Задержание Янакиеськи и Божиновски произошло на следующий день после побега бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски в Венгрию.
Македонский суд Скопье отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра
Македонский суд Скопье отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра

Бывший министр транспорта и связи Македонии Миле Янакиески и экс-генеральный секретарь правительства страны Кирилл Божиновски задержаны и взяты под стражу. Об этом сообщает издание News.bg среду, 14 ноября.

Накануне 30-дневное пребывание под стражей двум бывшим чиновникам назначил суд в Скопье, пишет Канал 5. Они фигурируют в незавершенном деле, касающемся злоупотребления властью и коррупции.

Задержание Янакиеськи и Божиновски произошло на следующий день после побега бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски в Венгрию.

Ранее Груевски, которого приговорили к двум годам тюрьмы за нарушения при покупке служебного автомобиля Mercedes S600, попросил политического убежища в Венгрии.

Ранее в Иране казнили двух человек за экономические правонарушения в рамках борьбы с экономической преступностью.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, суд, Македония, арест, борьба с коррупцией
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь