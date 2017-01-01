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США нашли способ победы над Исламским государством

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В Госдепе считают, что победа над ИГ возможна только "в случае фундаментальных изменений в сирийском режиме и роли Ирана".
Боевики "Исламского государства"
Боевики "Исламского государства"

Для победы над террористической группировкой "Исламское государство" необходимо изменить роль Ирана и повлиять на власть президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает РИА Новости.
 
По его мнению, победа над ИГ возможна только "в случае фундаментальных изменений в сирийском режиме и роли Ирана". Он подчеркнул, что эти два фактора "повлияли на рост террористической группировки".
 
Джеффри также напомнил, что США неоднократно призывали Россию "посадить за стол переговоров" Асада и сирийскую оппозицию.

Напомним, ранее в Афганистане заявили о ликвидации лидера ИГИЛ. В Турции задержали 38 предполагаемых боевиков ИГИЛ.

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Теги: США, Терроризм, Госдеп, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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