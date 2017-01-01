США нашли способ победы над Исламским государством

В Госдепе считают, что победа над ИГ возможна только "в случае фундаментальных изменений в сирийском режиме и роли Ирана".



Для победы над террористической группировкой "Исламское государство" необходимо изменить роль Ирана и повлиять на власть президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает

Для победы над террористической группировкой "Исламское государство" необходимо изменить роль Ирана и повлиять на власть президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает РИА Новости

По его мнению, победа над ИГ возможна только "в случае фундаментальных изменений в сирийском режиме и роли Ирана". Он подчеркнул, что эти два фактора "повлияли на рост террористической группировки".



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet