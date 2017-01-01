Названы сроки переходного периода в рамках Brexit

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года, после этого последует 21-месячный переходный период.



Переходный период после выхода Великобритании из состава Европейского Союза продлится до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил блавный переговорщик ЕС по условиям Brexit Мишель Барнье, передает РИА Новости.

По его словам, Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако после этого последует переходный период.

"В течение 21-месячного периода, до 31 декабря 2020 года, мы договорились сохранить нынешнюю ситуацию, когда речь идет о внутреннем рынке, таможенном союзе и европейской политике", – сказал Барнье.

Стороны оставили за собой право продлить переходный период.

Напомним, переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.



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